نبيل الحلفاوي بعد فوز منتخب مصر على ليبيا: ماتش بنغازي مقلق وعبدالله ميستحملوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي، منتخب مصر بعد فوزه على حساب منتخب ليبيا بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" ضمن حسابات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "مبروك الفوز.. الماتش في ليبيا مقلق.. واضح إن عبد الله ميستحملوش.. نلعب ٤ ٣ ٣ ولازم زيزو يكون أساسي هناك مع اتنين في خط الوسط.. ورمضان وصلاح على طرفي الهجوم وممكن مرموش وسطهم".

وقاد المحترف عمر مرموش منتخب مصر لفوز ثمين على حساب منتخب ليبيا بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب برج العرب ضمن حسابات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن يتجدد المواجهة بين مصر وليبيا يوم الاثنين المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تقام هذه المواجهة في بنغازي.