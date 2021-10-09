حكيم يهنئ منتخب مصر بعد الفوز على ليبيا: الليلة عيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

هنأ الفنان حكيم، منتخب مصر الذي حقق فوزا ثمينا على حساب منتخب ليبيا بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" ضمن حسابات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ونشر حكيم، لقطات من المباراة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بمقطع من أغنيته "الليلة عيد"، وعلّق: "مبروك لمنتخب مصر الفوز وعقبال الباقي يا أبطال، والليلة عيد".

وقاد المحترف الشاب عمر مرموش منتخب مصر لفوز ثمين على حساب منتخب ليبيا بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" ضمن حسابات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن يتجدد المواجهة بين مصر وليبيا يوم الاثنين المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تقام هذه المواجهة في بنغازي.