المهرجان القومي للمسرح المصري يؤجل جائزة تصويت الجمهور للعام القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قررت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الرابعة عشرة برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، تأجيل جائزة تصويت الجمهور لأفضل عرض مسرحي إلى الدورة المقبلة.

وقال الفنان يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان في بيان له، إن "قرار تأجيل الجائزة للعام المقبل جاء من أجل دراسة الشروط اللازمة لإطلاقها، ولوضع الضوابط والقواعد للتصويت، ولتحديد قيمة الجائزة وإقرارها بلائحة المهرجان".

يشار إلى أن المهرجان القومي للمسرح المصري، يختتم فعاليات دورته الرابعة عشرة، غدا السبت 9 أكتوبر الحالي، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث من المقرر إعلان العروض الفائزة بحضور معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم.