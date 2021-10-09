محمد الفلاح - غادة عبدالرازق في أول صورة على إنستجرام بعد الغياب الكبير

السبت 9 أكتوبر 2021

عادت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، الجمعة، مجددا للتواصل مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.



وفاجأت الفنانة جمهورها بقصة شعر جديدة. وتعد هذه الصور هي الأولى لها على المنصّة، بعد حذفها جميع صورها في 17 سبتمبر/أيلول الماضي.

ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، نشرت غادة صورة كرتونية علّقت عليها، قائلة: "وحشتكم؟!".

وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، فوجئ جمهور الفنانة بحذفها جميع المنشورات والصور من حسابها، حيث يتابعها 9 ملايين و900 ألف شخص.

وابتعدت عبدالرازق عن التفاعل عبر مواقع التواصل، وقالت في تعليق لها في نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي: "بقالي كتير مانزلتش صورة يلا واحدة جديدة من المنزل بعد القيام بالأعمال المنزلية طبيخ وغسيل وخلافه".