شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيجر مع تمثال ونستون تشرشل في أحدث ظهور له.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أسطورة هوليوود أرنولد شوارزنيجر، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة ظهر فيها مع تمثال رئيس الوزراء الأشهر في بريطانيا ونستون تشرشل، وأحد أهم السياسيين فى أوروبا فى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي.

ونشر شوارزنيجر، صورته التي ظهر فيها مع تشرشل عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليحصد عشرات الآلاف من التعليقات والإعجابات على الصورة خلال ساعات قليلة.

وحرص أسطورة كمال الأجسام أرنولد شوارزنيجر، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنه الأكبر جوزيف باينا، الذى أتم عامه الـ24 منذ أيام، بنشر مجموعة صور تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، ليوجه له رسالة تهنئة خاصة.

وقال شوارزنيجر على الصور التى نشرها: "عيد ميلاد سعيد جوزيف، أنا فخور بك وأحبك، أنت تستحق كل ما هو جيد فى مجال عملك وفى التمثيل، أتمنى أن تكون سنة رائعة عليك".



أرنولد وتشرشل

وكان قد حرص أسطورة هوليوود، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنه كريستوفر، الأسبوع الماضي، بنشر مجموعة صور لهما من دولاب الذكريات عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، موجها له رسالة، قائلاً: "عيد ميلاد سعيد كريستوفر، أحبك وأنا فخور بك كل يوم، أنت ذكي جدا ولديك قلب كبير".

وفضّل شوارزنيجر الاحتفال بعيد ميلاده الـ74 نهاية يوليو الماضي، بطريقة مختلفة بعيدًا عن الطرق المعتادة، حيث أظهر محبته للحيوانات التى يمتلكها بمنزله في لوس أنجلوس، وشارك متابعيه لحظة العد التنازلى للاحتفال بعيد ميلاده برفقة حماره الذى يسميه لولو وكلبه الهندى، وفقًا لما ذكره موقع الديلى ميل خلال تقرير حول الممثل الشهير الذى لم يظهر خلال الصور برفقة أي من أبنائه أو زوجته، ليقتصر الاحتفال على الحيوانات التى يمتلكها.