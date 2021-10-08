شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد: الشعب اللبناني تعب.. ولبنان راح يرجع أقوى خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة اللبنانية ديانا حداد خلال لقائها مع تلفزيون الخليج 365، إنها تطمح لأن تظل علي تواصل مع الجمهور مؤكده أنها غنت بلهجات مختلفة، المصري واللبناني والخليجي والمغربي، وتتمني أن يعم السلام على كل الأوطان، وأن كل شخص يحقق سلامه الداخلي، الوطن العربي يستحق الرفاهية ويستحق أن يعامل باحترام تقديم ويكون لديه اكتفاء ذاتي.



ديانا حداد



ديانا حداد وعلي الكشوطي

واستكملت: علي المستوي الشخصي، أتمنى الصحة لأنها نعمة من الله، ورغم كورونا وتفشيه حول العالم، إلا أنها كانت متفائلة ولديها آمل في طاقة نور قريبة، متمنية السعادة لها ولبناتها وأن يجعل أيامهما طيبة وأفضل.



ديانا حداد وعلي الكشوطي



علي الكشوطي

وعن أعمالها المصرية الجديدة، قالت ديانا حداد لتليفزيون الخليج 365 مع الزميل علي الكشوطي، إنها ستقدم أغنيتن من ألحان مدين، والذي سبق وتعاونت معه من قبل، مشيرة إلى أنها متفائلة بأن العملين سيشكلان عودة قوية للون المصري، وذلك إضافة إلى أنها تقدم ديو مع نجم عربي من نجوم الصف الأول قريبا.



علي الكشوطي

أما عن الوضع في لبنان، فقالت ديانا حداد، إن لبنان سيعود أقوي، مؤكدة أن اللبنانيين تعبوا كثيرا ولابد من أن يكون هناك وقت للراحة، مضيفة أن الشعب اللبناني قادر علي التكيف وتحويل المشاكل إلى شيء إيجابي فهو شعب محب للحياة وعامين فقط وسيبهر الشعب اللبناني ولبنان الناس ويعود أقوي.

واستكملت: علي المستوي الشخصي، أتمني الصحة لأنها نعمة من الله، ورغم كورونا وتفشيه حول العالم، إلا أنها كانت متفائلة ولديها آمل في طاقة نور قريبة، متمنية السعادة لها ولبناتها وأن يجعل أيامهما طيبة وأفضل.