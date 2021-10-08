شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكشف أسماء المرشحين لجائزة لينين الرملي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي، والذي يرأسه الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن أسماء المؤلفين المرشحين لنيل جائزة لينين الرملي في التأليف المسرحي (النسخة الخامسة)، في دورته السادسة، والتي تشكلت لجنة تحكيم اختيارهم من الدكتور مصطفى سليم من (مصر)، والكاتب عماد الشنفري من (سلطنة عمان)، والدكتور جاستن جون بيلي من (جنوب السودان).

وقد تضمنت فئة النص المسرحي الطويل كل من المؤلف محمود ياسين من مصر عن نص "اللي هناك"، والمؤلف محمد سعيد محمد من مصر عن نص "الخيط"، والمؤلف إياد هاني الريموني من الأردن عن نص "سيل العذارى"، والمؤلف ماريو منير من مصر عن نص "الأسطول"، والمؤلفة كوثر مشري من الجزائر عن نص "خبزة إسكافي"، والمؤلف إسماعيل إبراهيم من مصر عن نص "المقطوعة الموسيقية الأخيرة"، والمؤلف فادي أحمد من مصر، عن نص "مذكرات عم محروس"، والمؤلف هاني مصطفى قدري من مصر عن نص "سقط سهوا".

أما فئة النص المسرحي القصير تضمنت كل من المؤلف علي العبادي من العراق عن نص "تايم"، والمؤلف عبدالنبي عبدالسلام من مصر عن نص "لحظة الانفجار" والمؤلف وليد عبد الإلهي من الجزائر عن نص "رغبة جمراء"، والمؤلفة نورا حسام الدين من مصر عن نص "أندرويد"، والمؤلف ميشيل منير من مصر عن نص "الشباك"، والمؤلف محمد هشام من مصر عن نص " المهنة سارق".

كما تضمنت فئة نص المونودراما كل من: المؤلف أحمد سمير من مصر عن نص "تحت القذف"، والمؤلف عبد الله طيره من مصر عن نص "رقصة وداع"، والمؤلف علاء الدين فايز من مصر عن نص "وادي النساء"، والمؤلف محمد يحيى من مصر عن نص "ومن حولي الذباب"، والمؤلف طارق رجب من مصر عن نص "غرفة العزل " .

ومن جانبها أعربت الكاتبة فاطمة المعدول زوجة الراحل لينين الرملي عن سعادتها العارمة هي وأسرتها بوضع اسم الكاتب الكبير لينين الرملي على مسابقة التأليف المسرحي، وقالت: نتقدم بالشكر لإدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وللمخرج والفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان على هذه البادرة التي غمرتني أنا وأبناءه بالسعادة.

وتابعت: فكرة وجود مسابقة للتأليف المسرحي بالمهرجان هي فكرة جميلة حتى لا يكون المهرجان عبارة عن عروض مسرحية فقط ولكن بذلك نغرس شيء جيد للمستقبل ويكون هناك فكر وهذا الأمر سيكون له عمق ثقافى فيما بعد ويجعل المهرجانات تلعب دور أهم من فكرة تقديم العروض فقط.