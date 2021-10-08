عمرو دياب يشوق الجمهور لأغنية "أنت الحظ" من ألبوم "عيّشني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شوّق النجم عمرو دياب، لأغنيته الجديدة "أنت الحظ" ضمن ألبومه الجديد "عيّشني" من إنتاج شركة "ناي".

ونشر الهضبة، بوستر أغنية "أنت الحظ" عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلّق: "قريبا.. خليك أول واحد يسمع أغنية عمرو دياب الجديدة أنت الحظ أول ما تنزل".

"أنت الحظ" من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

وطرح عمرو دياب، قبل يومين، برومو أغنيته الجديدة "رايقة" ضمن ألبوم "عيّشني"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور.

كما طرح الهضبة قبلها بأيام برومو أغنيتي "أذواق" و"حلو التغيير" ضمن ألبوم عمرو دياب الجديد "عيّشني" 2021.