دينا فؤاد تنشر صورا مع محمود عبد المغني وزوجته.. وهكذا علّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة دينا فؤاد، صورا مع الفنان محمود عبد المغني، وزوجته مي مجدي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ومن جانبه، نشر عبد المغني، عبر حسابه، صورة تجمعه بالثنائي، وعلّق: "مراتي وزوجتي".

وتعاون محمود عبد المغني مع دنيا فؤاد مؤخرا في حكاية "ماريونيت" بمسلسل "ورا كل باب"، وجسدت الأخيرة دور "مروة" زوجة "حازم" الذي جسده "عبد المغني".

حكاية "ماريونيت" بطولة: دينا فؤاد، محمود عبد المغني، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح.

وتم عرض حكايات "كدبة كبيرة" و"عائلة جيجي" و"رق الحبيب" و"قلب مفتوح" و"ماريونيت" من مسلسل "ورا كل باب".