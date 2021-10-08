خالد رزق يشارك في حكاية "مش مبسوطة" وينتظر "فرق خبرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - يشارك الفنان الشاب خالد رزق في حكاية «مش مبسوطة» الحدوتة السادسة من مسلسل "زي القمر" والمقرر عرضها غدا السبت، بطولة بشرى وأحمد سعيد عبدالغني وهشام إسماعيل وداليا مصطفى، وتأليف عمرو الدالي وإخراج شيرين عادل.

ويجسد خالد رزق دور شقيق داليا مصطفى التي تجسد خلال الأحداث امرأة فقيرة تعمل في عيادة وزوجها يعمل «نقاش» ويقوم بدوره الفنان هشام إسماعيل، وتعيش حياة غير سعيدة طوال أحداث المسلسل

المسلسل يعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاتها.

«زي القمر» عرض لأول مرة في شهر مارس الماضي، بدأت بحكاية «حتة مني» قامت ببطولتها النجمة إلهام شاهين ومؤمن نور وأحمد وفيق وإيناس كامل ونهال عنبر وسارة الشامي، وكانت من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام علي.

على جانب آخر ينتظر خالد رزق طرح فيلم فرق خبرة بدور العرض السينمائي والذي يشارك في بطولته أمام محمد الشرنوبي، وهدى المفتي