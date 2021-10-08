وعدته بإزالة “اللعنة” عن زواجه.. ولكن المفاجأة ما حصل بعد ذلك!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2021 10:48 مساءً

رفع رجل من كاليفورنيا دعوى قضائية بحق عرّافة بتهمة الاحتيال، مُطالباً بتعويض قدره 25 ألف دولار، بعدما ادّعت بإزالة “لعنة” عن زواجه مقابل 5100 دولار.

وبحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، فقد ادعى ماورو ريستريبو أن العرافة قد وعدته بأنه سيكون سعيدًا مرة أخرى إذا دفع لها مبلغ 5100 دولار لطرد التعويذة.

لكن أوراق المحكمة تقول إنه بعدما دفع مبلغاً كبيرا بشكل مقدم، لم يلاحظ رجل لوس أنجلوس أي تحسن في حياته.

وهو الآن يقاضي الكاهنة بتهمة الاحتيال ويطالب بتعويض قدره 25 ألف دولار.

يقول ريستريبو إنه بحث عن صوفيا آدامز، التي وصفت نفسها بأنها “أخصائية الحب النفسي”، للمساعدة في تحسين وضعه الاجتماعي.

وتقول الدعوى المرفوعة في محكمة لوس أنجلوس: ” أن “آدامز” أقنعت (ريستريبو) بأن هذا الحظ السيئ تم وضعه عليه بواسطة ساحرة استأجرتها صديقته السابقة”.

وأضكدت “آدامز” لـ (ريستريبو) بأنه ما لم يتم إزالة اللعنة فإن المحنة ستدمر ريستريبو وأطفاله وزواجه.

ولكن على الرغم من حصولها على 1000 دولار في البداية، إلا أن آدامز “لم تساعد بأي شكل من الأشكال زواج (ريستريبو)”.

وتقول الدعوى، التي تحمل اسم آدامز وزوجها وابنتهما، إن ريستريبو عانى من ليالي من الأرق والقلق والألم نتيجة عدم حصوله على ما وعدته به العرافة.