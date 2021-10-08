شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة لشخصية كيانو ريفز في لعبته الجديدة Cyberpunk 2077 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة للعبة Cyberpunk 2077، عن صور جديدة للنجم العالمي كيانو ريفز، فى كواليس اللعبة، حيث إنه يظهر بشخصية مختلفة فى أحداث اللعبة مع عدد من أفراد العصابة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة IGN، كشفت من خلاله على صور النجم الشهير صاحب الأعمال الضخمة مثل The Matrix، و Bill & Ted، وبالطبع سلسلة John Wick، ليظهر بشكل جديد ومختلف فى عالم الرسومات المتحركة والألعاب الإلكترونية التى تم بيع أكثر من 600 ألف نسخة منها حتى الآن.

وعلى جانب آخر، التقطت عدسات المصورين، النجم العالمي كيانو ريفز، وسط شوارع مدينة برلين منذ أسابيع، لتصوير بعض مشاهد فيلمه الجديد John Wick 4، المقرر عرضه في مايو العام المقبل بدور العرض العالمية بعد سلسلة من التأجيلات شهدها الفيلم بسبب جائحة كورونا.

وظهر ريفز صاحب الـ57 عامًا، وهو في ساحة Mitte في برلين، ليخوض شجار كعادته ضمن أحداث الفيلم من أجل الخروج من المأزق الأخير الذي تورط به مع مؤسسة المافيا التى انشق عنها وما زالت ترغب فى الانتقام منه، حيث ارتدى ريفز بدلته السوداء الكلاسيكية والقميص الأبيض وربطات العنق السوداء.

والجزء الرابع من فيلم John Wick يتم تصويره داخل العديد من المدن الأوروبية والأفريقية أيضًا، وهو ما يعكس ميزانية ضخمة رصدتها الشركة المنتجة للفيلم لخروجه بأفضل طريقة ممكنة ليوازى نجاحاته السابقة.