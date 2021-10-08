شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح "عقبال عوضك" معتز حسام يصور فيلم "وعد سفلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور المخرج معتز حسام فيلما جديدا يحمل عنوان "وعد سفلى"، فى منطقة الحزام الأخضر اليوم الجمعة والعمل يضم مجموعة كبيرة من الشباب منهم الفنان تونى ماهر، وأحمد جمال سعيد وإبرم سمير وآخرون من الوجوة الجديدة من الشباب، حيث صور مخرج العمل يومين من التصوير منذ فترة طويلة وتوقف العمل لإنشغاله بأعمال فنية اخرى.

يذكر أن آخر أعمال المخرج معتز حسام حكاية "عقبال عوضك"، ضمن مسلسل "زى القمر" للمنتجة مها سليم وسينرجى، بطولة مى كساب، هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد كبير من الشباب.

والمسلسل تناول أكثر من قضية أبرزها قضية العنوسة، وتأثيرها على المجتمع، بالإضافة إلى تأخر البنات في الزواج وكيف تؤثر تلك الظاهرة على الأمهات والعائلات، وكيفية تعامل الأهل والأصدقاء مع تلك الظاهرة، وكان معتز حسام قد أخرج حدوتة "أنا قبلت" وعرضت الأيام الماضية، وبطولة ايتن عامر، وعدد كبير من الفنانين.