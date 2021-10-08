شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلونى يمنع زوجته أمل علم الدين من مشاهدة أحد أفلامه الشهيرة.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الممثل الأمريكى الشهير، جورج كلونى، أنه منع زوجته المحامية أمل علم الدين، من مشاهدة أحد أفلامه السينمائية الشهيرة، وهو فيلم "Batman & Robin"، قائلا: "أريد أن أحظى ببعض الاحترام من زوجتى".

وقال كلونى، إنه رفض السماح لزوجته بأن تشاهد فيلمه "Batman & Robin"، الذي قدمه في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وذلك خوفًا من أن يفقد احترامها له بعد مشاهدته، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وكشف كلونى، البالغ من العمر 60 عاما، أنه يمنع توأمه، أليكساندر وإيلا من مشاهدة لمحة من الفيلم، وذلك لأنه قد يتأذى من تعرضه للانتقاد منهم، إذ يخاف من أن يقولون له في وجهه: "هذا سيء".



جورج كلونى

وتم تصنيف فيلم "Batman & Robin" كأسوأ فيلم تم عرضه عن شخصية البطل الخيالى مكافح الجريمة "باتمان"، كما نال جورج كلوني وقت عرض الفيلم، الذي أنتج عام 1997، انتقادات شديدة بسبب تصميم بزته كـ"باتمان" في أحداث العمل.

وأعلن جورج كلوني منذ سنوات تبرؤه من من بطولة الفيلم، الذي يشارك في بطولته، أرنولد شوارزنجر، وأوما ثورمان، وكريس أودونيل، ومن إخراج الراحل جويل شوماخر.