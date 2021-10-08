شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العصابات Peaky Blinders يتحول لفيلم سينمائي يعرض فى 2023.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مسلسل العصابات والدراما الشهير Peaky Blinders ، تحقيق نجاحات كبيرة ووضع بصمة ليست فقط فى عالم الدراما، ولكن ستواصل النجاحات فى السينما، بعد أن كشفت عدة تقارير أجنبية تحويل حبكة العمل الدرامي الشهير إلى فيلم سينمائي تزامنًا مع اقتراب طرح الموسم السادس والأخير من المسلسل خلال الفترة المقبلة.

ونقلت صحيفة collider في تقرير لها مؤخرًا، تصريحات من ستيفين نايت مؤلف المسلسل الشهير، الذى أكد تحويل العمل الدرامي إلى فيلم سينمائي من المقرر عرضه فى 2023، والذي يسرد من خلاله مستقبل العائلة الأشهر فى شوارع بيرمنجهام ولندن فى الربع الأول من القرن التاسع عشر.

وكشف القائمون على المسلسل الدرامي الشهير، مؤخرًا، عن البوستر الرسمي الأول للسلسلة الشهيرة الذى ظهر فيه النجم العالمي كيلين مورفي، صاحب شخصية تومي شيلبي، وحملت الحلقة عنوان "اليوم الأسود – Black Day".