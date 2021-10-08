شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر يتعرض لحادث فى طفولته ضمن أحداث "السيدة زينب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان حسام داغر شخصًا من ذوى الاحتياجات الخاصة تعرض لحادث فى صغره سبب له بترًا فى قدمه ضمن أحداث مسلسل "السيدة زينب" المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "السيدة زينب"، بطولة محمود عبد المغنى، سوسن بدر، أحمد وفيق، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، وتدور أحداث العمل عن السيدة زينب، وحى زقاق المدق ومن تأليف احمد صبحى وإخراج محمد النقلى.

وشارك حسام داغر فى دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "أحسن أب" مع النجم على ربيع والذى عرض فى 15 حلقة، والعمل تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التوني، وبطولة على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعي.