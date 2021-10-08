بسبب الضغط على الشبكة.. مزود الإنترنت في كوريا يقاضي "نتفليكس" بسبب "لعبة الحبار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نجاح كبير عبر العالم حققه المسلسل الكوري "لعبة الحبار Squid Game" على شبكة "نتفليكس Netflix"، حتى أن المسلسل احتل المرتبة الأولى عالميا في قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة الشهيرة، لكنه في نفس الوقت خلق متاعب قضائية للشركة في بلده الأصل.

وقام مزود الخدمات "إس كي بروبدباند" في كوريا برفع دعوى قضائية ضد "نتفليكس Netflix"، وهي كذلك منتجة العمل وصاحبة حقوقه، وذلك بسبب ما قالت إنه ضرر لحق شبكة الإنترنت، إثر الضغط الواسع على الشبكة، ما جعل مزود الخدمات يضطر للقيام بأعمال الصيانة، وفق ما ذكرته "رويترز" ونقلته DW.

وطالبت الشركة من "نتفليكس Netflix" أن يؤدي مصاريف الصيانة الناجمة عن الضغط، متحدثة عن أنه لم يحدث ضغط مشابه من قبل.

وقضت محكمة بالفعل أن يؤدي "نتفليكس Netflix" جزءاً من مصاريف الصيانة لمزود الخدمات، خصوصا مع وجود نقاش في كوريا منذ أشهر على ضرورة أن تتحمل شركات الفيديو المدفوع عبر الإنترنت جزءا من مصاريف خدمة توفير الإنترنت.

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وردت "نتفليكس Netflix" عبر تصريح لشبكة "سي إن بي سي" أنها ستقوم بمراجعة مزاعم الشركة الكورية، لكنها ستقوم في الآن ذاته بالبحث عن حوار مفتوح للعمل مع هذه الشركة حتى يتم ضمان بث مريح لإنتاجات المنصة الأشهر حاليا في خدمة الفيديو المدفوع.

وحسب الشبكة ذاتها، فـ"نتفليكس Netflix" تقول إنها ساهمت في خلق 16 ألف منصب عمل في كوريا.

ويعد مسلسل "لعبة الحبار Squid Game" أشهر مسلسل كوري جنوبي في "نتفليكس Netflix" منذ إطلاق هذه المنصة، وهو صنف "تشويق وإثارة" وتدور أحداثه حول لعبة للبقاء على قيد الحياة، وتصل حلقاته موسم الأولى إلى تسع حلقات، من تأليف وإخراج هوانج دونج هيوك.