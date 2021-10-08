بعد تعاونه مع أبطال "snl بالعربي".. محمد فهمي يستعد لطرح ألبوم "الزيتون الأخضر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طرح المطرب محمد فهمي بوستر ألبومه الغنائي الجديد "الزيتون الأخضر" استعدادا لطرحه خلال الأسبوع المقبل عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعدد من المنصات الإلكترونية والقنوات الفضائية.

ويتكون ألبوم "الزيتون الأخضر" من ثمانية أغاني تعاون خلالهم مع مجموعة من أهم الشعراء والملحنين في الوطن العربي، والمنتج المنفذ له أحمد جابر الذي كشف عن فريق عمل الألبوم من خلال البوستر الرسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو من إنتاج "SPEAKATEL"، تنفيذ وتسويق ودعاية وتصميم بوسترات وفيديوهات شركة " AG".

أغاني الألبوم هي : "الجمال" من كلمات هالة علي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أحمد عبد السلام.

"ليك وحشة" من كلمات أسامة الشاعر، ألحان حسيني، توزيع عمر الشافعي.

"الزيتون الأخضر" من كلمات محمد رفاعي، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد عبد السلام.

"ومعاك" من كلمات شريف يحيى، ألحان محمد يحيي، توزيع أحمد عبد السلام.

"حب العالم" من كلمات سلامة علي، ألحان محمد يحيي، توزيع أحمد عبد السلام.

"عندي كلام" كلمات أسامة الشاعر، ألحان محمد يحيي، توزيع أحمد عبد السلام.

"جارنا ولا مين" من كلمات محمد عاطف، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد عبد السلام.

"عمر وعدى على الفاضي" من كلمات جمال الخولي، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد عبد السلام.

ويطرح محمد فهمي أغاني ألبوم "الزيتون الأخضر" دفعة واحدة خلال الأسبوع المقبل.

يذكر أن محمد فهمي طرح مؤخرا أولى أغاني ألبوم "الزيتون الأخضر" التي تحمل اسم "جارنا ولا مين" وشارك في فيديو كليب الأغنية عدد من أبطال البرنامج الترفيهي "SNL" بالعربي وهم: توني ماهر، نانسي صلاح، يارا فهمي، وعلوي الحسيني، إلى جانب اليوتيوبر مروان سري، والموديل فاي منصور، منتج منفذ أحمد جابر.