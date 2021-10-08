خاص| أشهر كومبارس بالوسط تستغيث: "معنديش معاش وبستلف فلوس عشان أعيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت برنسة عبدالغني محمد البسط، أشهر كومبارس بالوسط الفني، إنها سيدة مطلقة وتعيش بشقة إيجار جديد بمنطقة الهرم بإيجار شهري 400 جنيه، بخلاف فلوس الكهرباء والمياه.

وتابعت برنسة، وهي تبكي في تصريحاتها الخاصة لـ "الخليج 365": "كنت بشتغل زمان طباخة، ووقعت على ضهري وكان ممنوع عليا بعدها إني أقف، وبسبب منع الطبيب لي من الوقوف في المطبخ، اتجهت إلى العمل بالسينما".

واستكملت: "ما بخدش معاش، والكومبارسات مظلومين عشان ملهمش معاش ولا تأمينات، ويوم شغالين وعشرة لأ، وبقالي 4 شهور مبشتغلش، وبقيت استلف فلوس عشان أعيش وبقالي 45 سنة في شغلانة السينما، وأول بداياتي كانت بفيلم (فجر الإسلام)".

وتابعت: "كان عليا فلوس إيجار وكهرباء، واشتغلت مع المخرج معتز التوني الله يباركله بمسلسل (الفرح فرحنا) وسددت جزء من الفلوس اللي عليا ولسه عليا ديون وفلوس للناس".

وأوضحت: "أوجه استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي بالنظر إلى وضع الكومبارسات في الأعمال الفنية، وحالتهم المعيشية، وبقوله (يا ريس أنا عايزة معاش أعيش منه)، لأني عايشة لوحدي ومش معايا ولد ولا بنت ولا راجل يصرف عليا واتطلقت عشان مابخلفش، وأنا فنيت نفسي في الشغلانة دي" .

وأضافت: "نقابة المهن التمثيلية لا تنظر إلى حالنا ووضعنا وظروفنا الصحية، وأنا ست مريضة وعندي خشونة في الركبة، ولما بتعب بروح الصيدلية وأخد العلاج منها بالشكك".

جدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تداولوا صورة لأشهر كومبارس بالوسط الفني، مصحوبة بتصريحات لها جاء فيها: "بيسيبونا نقعد في الشارع على الأرض، والنجوم بيبقى ليهم كرفانات وأكل مخصوص، وبنقعد طول اليوم في موقع التصوير وبناخد ملاليم، والنجوم المشهورين يدوبك يقعدوا كام ساعة وياخدوا ملايين، ولما أوقات بعترض يتقالي إحمدي ربنا إننا بنشغلك".