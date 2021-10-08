خاص| ردا على تصريحات أشهر كومبارس.. إبراهيم عمران: "ناس كتير مظاليم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رد الريجيسير إبراهيم عمران، على الكلام المتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لأشهر كومبارس بالوسط الفني وتُدعى برنسة، والتي قالت "بيسيبونا نقعد في الشارع على الأرض، والنجوم بيبقى ليهم كرفانات وأكل مخصوص، وبنقعد طول اليوم في موقع التصوير وبناخد ملاليم، والنجوم المشهورين يدوبك يقعدوا كام ساعة وياخدوا ملايين، ولما أوقات بعترض يتقالي إحمدي ربنا إننا بنشغلك".

وقال عمران، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "فعلا في ناس كتير مظاليم سواء بالمجاميع أو الكومبارسات خلال مشاركاتهم بالأعمال الفنية".

وتابع، أن أجور الكومبارسات فعلا بتكون ضئيلة جدا، في ظل الظروف الحياتية الحالية، على الرغم من أهمية وجودهم في أي عمل فني.

وأضاف: "أتمنى أن يُعاد النظر في مسألة أجورهم من المسئولين، خاصة أن هناك الكثير منهم يفتحون بيوتا ولديهم أسر وأولاد، وليس لديهم أي دخل سوى هذه الشغلانة" .