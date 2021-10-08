بالصور والفيديو: تمثال كاظم الساهر في متحف الشمع يشعل مواقع التواصل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أكتوبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أشعل تمثال المطرب العراقي كاظم الساهر، الموجود في فرع متحف “مدام توسو” في دبي والذي سيفتح أبوابه قريبا أمام الزوار، مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور ومقطع فيديو له.

وانتابت حالة من الفرح جمهور الساهر عبر الوطن العربي بعد الفيديو الذي ظهر للتمثال.

وقام عشاق المطرب العراقي بتركيب الفيديو على مقطع من قصيدة “قل لي ولو كذباً” للشاعر نزار قباني، والتي غناها الساهر، ويردد فيها قائلاً: “لا تحرج لا تجرح التمثال في إحساسهِ فلكم بكى في صمتهِ، تمثالُ”.

وحظي التمثال على إعجاب الجمهور، مؤكدين أنه يستحق أن يكون موجوداً في هذا المتحف العريق.

كما طالب عدد كبير من الجمهور العراقي بإقامة تمثال لكاظم الساهر في بلده الأم العراق.

ويعد متحف “مدام توسو” من أشهر متاحف الشمع في العالم يوجد مقره الرئيسي في لندن وله فروع في دول أخرى، حيث يعرض في المتحف تماثيل للشخصيات العالمية البارزة في جميع المجالات وخاصة الفن والسياسة.