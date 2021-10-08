بالأرقام.. تفاصيل أرباح محمد صلاح من “السوشيال ميديا”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أكتوبر 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2021 7:36 مساءً

استطاع المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، مزاحمة كبار لاعبي كرة القدم في قائمة الأعلى دخلا بالمواسم الأخيرة.

وأصبح صاحب الـ29 عاما أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز منذ وصوله إلى ملعب “أنفيلد” عام 2017، حيث حاز على جائزة الهداف مرتين متتاليتين.

وفي وقت سابق، كشفت مجلة “فوربس” الأمريكية عن قائمة أعلى اللاعبين دخلا في عام 2021، حيث احتل صلاح المركز الخامس.

ولا يتفوق على المهاجم المصري سوى البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي.

وأشارت المجلة إلى بلوغ دخل صلاح السنوي 30 مليون جنيه إسترليني، منها 18.3 مليون جنيها من ليفربول، فيما يحصل على 11.7 مليونا من عقود أخرى.

من جانبها، كشفت صحيفة “ليفربول إيكو” البريطانية عن بلوغ دخل صلاح من حساباته عبر منصات التواصل الاجتماعي، 72 مليونا، حيث يحصل من “أنستقرام” فقط على 44.1 مليونا.

وتشير التقارير إلى احتلال صلاح المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين دخلا من “أنستقرام”، وذلك بتقاضيه ما يزيد عن 189 ألف جنيه إسترليني نظير كل منشور.

ولا يتقدم على صلاح في هذا الجانب من بين نجوم البريميرليج، سوى رونالدو، الذي يجني 1.5 مليونا نظير كل منشور، نظرا لامتلاكه حسابا يحتوي على 350 مليون متابعا، ومن بعده الفرنسي بول بوجبا، الذي يحصل على أكثر من 208 آلاف إسترليني.

وبحسب ويكيبيديا فإن محمد صلاح حامد محروس غالي (من مواليد 15 يونيو 1992) هو لاعب كرة قدم مصري، يلعب في مركز الجناح الأيمن مع نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ومنتخب مصر.

يُعد أحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة، حيث حصد العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل لاعب في إنجلترا 2018، جائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2017–18، وجائزة أفضل لاعب أفريقي لعامي 2017 و 2018، جائزة أفضل لاعب أفريقي بواسطة البي بي سي لعامي 2017 و 2018، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2018، وجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز (هداف الدوري الإنجليزي الممتاز) عامي 2018 و2019. اختير من قبل مجلة تايم الأمريكية في عام 2019 ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم.

بدأ مسيرته في صفوف الناشئين في نادي المقاولون العرب حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول، ثم اتجه للاحتراف في أوروبا وانضم لنادي بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا وروما الإيطاليين وناديه الحالي ليفربول الإنجليزي.

حقق صلاح مع ناديه الأوروبي الأول بازل العديد من الألقاب، فحصل معه على لقب دوري السوبر السويسري موسم 2012–2013، وجائزة أفضل لاعب في دوري السوبر السويسري لعام 2013، ثم انضم محمد صلاح إلى نادي تشيلسي الإنجليزي وحصل معهم على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2014–15 وكذلك كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 2014–15 ولكنه لم يشارك بصفة أساسية مع الفريق ثم انتقل على سبيل الإعارة لنادي فيورنتينا الإيطالي ثم انتقل إلى نادي روما وشارك معه طوال موسمي 2015–16 و 2016–17 في 83 مباراة أحرز فيها 34 هدفاً.