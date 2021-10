إنطلاق مهرجان لندن السينمائي ونمط جديد في فيلم الإفتتاح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: افتُتح مهرجان لندن السينمائي دورته الخامسة والستين بحضور كامل النجوم في استقبال رسمي إيذانًا بعودة عروض الافتتاح المبهرة التي يشارك فيها النجوم بأنفسهم في المهرجان السنوي، بعد نسخة 2020 التي غلبت عليها المشاركة الافتراضية.

وبحسب الـBBC، يواصل المهرجان تكريس نهجه في الاحتفاء بالتعددية الثقافية والتركيز على حقوق الأقليات والفئات المهمشة وتحديدًا كفاح السود ضد التمييز ونضال المرأة من أجل حقوقها. ويستمد هذا النهج جذورة من طبيعة لندن، المدينة التي ينطق المهرجان باسمها، بوصفها إحدى أبرز الحواضر الثقافية في العالم، وعاصمة أمبراطورية قديمة باتت اليوم ساحة للتنوع العرقي والحضاري والتعددية الثقافية.

فيلم الإفتتاح

وضمن هذا النهج جاء افتتاح دورة المهرجان بفيلم The Harder they Fall أو سقوطهم الأصعب والذي ينتمي لما يعرف بأفلام الغرب الأمريكي والذي جمع عددًا من المواهب السينمائية السود، إخراجًا وانتاجًا وتمثيلًا وموسيقى.

وحضر معظم نجوم الفيلم في حفل الافتتاح على السجادة الحمراء التي فُرشت لحضور النجوم والجمهور المباشر بعد غياب لنحو عامين جراء جائحة فيروس كورونا، يتقدمهم مخرج الفيلم المغني والموسيقي البريطاني “جيمس صموئيل”، ونجومه من أمثال “إدريس ألبا” نجم مسلسل Luther ، “جونثان ميجورز”، “ريجينا كينغ” الفائزة بجائزة الأوسكار، فضلا عن منتج الفيلم مغني الراب الشهير “جاي-زي”.

صورة جديدة للسينما

تدور قصة الفيلم عن أحد الخارجين على القانون الذي يتحالف مع عصابته القديمة لملاحقة زعيم عصابة إجرامية أُفرج عنه من السجن مؤخراً. ويقدم فيلم “جيميس صموئيل” خلطة تلبي كل ما اعتادت إدارة المهرجان على الاهتمام به لكسر تلك الصورة المهيمنة على الصناعة السينمائية بوصفها بيضاء وذكورية، فحاول إلى جانب إعطاء أدوار البطولة لنجومه من الممثلين السود، أن يعطي المرأة الغائبة عادة عن بطولة أفلام الغرب الأمريكي والتي هي مهمة الرجال الكاوبوي، دور بطولة أساسيًا في فيلمه؛ الذي قدم نساء قويات يشاركن في القتال ويحضرن في أدوار بطولة رئيسية في الفيلم. وقال “صموئيل” مخرج الفيلم لـ”رويترز”: “إنه لشعور رائع، جميع الشخصيات في الفيلم حقيقية، والقصة خيالية، جمعتهم كلهم في مكانٍ واحد وفي وقتٍ واحد.” مشيرًا إلى أنه كان يفكر في الفيلم منذ أن كان طفلاً.

أفلام المهرجان

وتعرض النسخة الـ65 من المهرجان 159 فيلما من بينها 21 فيلم يُعرض لأول مرة على مدى 12 يوماً. ومن بين الأفلام المرتقبة بشدة في المهرجان فيلم Spencer بطولة “كريستين ستيوارت” التي تلعب دور الأميرة الراحلة “ديانا”، The French Dispatch للمخرج “ويس أندرسون”، الدراما القادمة The Tender Bar للنجم “بن أفليك” وإخراج “جورج كلوني”، King Richard دراما “ويل سميث” الجديدة حول الأختين “سيرينا” و”فينوس ويليامز” بطلتي التنس والموسم الثالث لـ”Succession”. سيُختتم المهرجان يوم 17 أكتوبر بفيلم The Tragedy of Macbeth أو مأساة ماكبث بطولة “واشنطن دينزل” و”فرانسيس ماكدورماند” الفائزان بجائزة الأوسكار.

مهرجان لندن السينمائي

مهرجان لندن السينمائي BFI London Film Festival هو مهرجان سينمائي سنوي تأسس عام 1957 ويقام في المملكة المتحدة، ويستمر لمدة أسبوعين في أكتوبر بالتعاون مع معهد الفيلم البريطاني. يعرض أكثر من 300 فيلم وثائقي وفيلم قصير من حوالي 50 دولة.