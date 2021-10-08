مليون مشاهدة في ساعات.. ماجد المهندس يحصد النجاح في “حرام تروح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقى أغنية “حرام تروح” للنجم العراقي ماجد المهندس أصداءاً إيجابية بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وحققت أغنية “حرام تروح” أكثر من مليون مشاهدة بعد ٢٤ ساعة من صدورها على قناة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.

أغنية “حرام تروح” من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.

الجدير ذكره أن ماجد المهندس كان قد أصدر منذ فترة، فيديو كليب حمل عنوان “نصاب”، وطرحه عبر تطبيق “box فن” ومنصات إلكترونية أخرى.

وشارك الفنان ماجد المهندس، أخيراً، مع نخبة من النجوم، هم راشد الماجد، وأصيل أبو بكر، وداليا مبارك، وعايض يوسف، في عمل وطني ضخم بمناسبة اليوم الوطني السعوي، حمل عنوان “ليلة وطن”.