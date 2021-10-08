شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد: السوشيال ميديا سلاح ذو حدين وهذه كواليس كليب "عشق ضميان".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة اللبنانية ديانا حداد، عن سعادتها بنجاج كليبها الأخير "عشق ضميان"، وقالت خلال لقائها بتليفزيون الخليج 365 مع الزميل علي الكشوطي إن الغناء باللهجة السعودية في أغنية "عشق ضميان"، ليس الأول وإنما سبق وأن قدمت أغاني سعودية، وأنها تشجعت لتقديم "عشق ضميان" بسبب مطالبتها بالعودة للغنائي باللهجة السعودية مرة أخري، موضحة أن الأغنية سعودية بإيقاع كويتي ومن ألحان فايز السعيد وكلمات البلوجر نهي نبيل، وتم تصويرها في 10 أيام وفكرتها بسيطة للغاية.



ديانا حداد



ديانا حداد وعلي الكشوطي



ديانا حداد وعلي الكشوطي



ديانا حداد وعلي الكشوطي



علي الكشوطي



علي الكشوطي



علي الكشوطي

وأضافت أنه من الطبيعي أن يكون هناك انتقاد ولكن الأغنية كانت "ترند" بالخليج بلبنان بالأردن والجزائر والعراق واليمن وهو دليل نجاح ودليل أن الأغنية وصلت للجمهور، وفي النهاية المشاركين في الكليب هم أصدقائي ومن المشاهير، وهي ليست المرة الأولي التي أقوم فيها بذلك، فأغنية "يامايا" شارك في الكليب الخاص بها الراحل غسان مطر والفنانة سوسن بدر والفنانة مني واصف والفنان فادي إبراهيم وتم تصويره في مصر بالقاهرة فهو أمر كنت سباقة فيه.

فيما قالت ديانا حداد، إن السوشيال ميديا، هي سلاح ذو حدين، أما أن تقربك من الجمهور أو تبعدك عنه، مؤكدة أنها واضحة مع جمهورها ويعرفونها جيدا، فهي تستخدم السوشيال ميديا في حالة أن يكون هناك أمر يستحق النشر، غير ذلك تبتعد وتأخذ استراحة.