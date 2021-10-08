نجاح جديد يرافق نيكول سابا.. “الجو حلو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل النجمة اللبنانية نيكول سابا تحقيق النجاح في أغنيتها الجديدة “الجو حلو” التي طرحتها منذ فترة من كلمات شريف عبيد وألحان محمد يحيى وتوزيع أمين نبيل.

وحقق كليب أغنية “الجو حلو” 3 ملايين مشاهدة بعد شهرين فقط من صدوره على قناة نيكول سابا الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وتألقت نيكول في كليب “الجو حلو” بإطلالات صيفية مليئة بالألوان والإيجابية، لتعطي صورة عن لبنان الجميل وصيفه الرائع بعيداً عما يمرّ به من أوضاع صعبة.

الجدير ذكره أن نيكول سابا فازت عن أغنية “الجو حلو”، مؤخرًا بجائزة “أفضل أغنية” ضمن فعاليات الدّورة 12 من مهرجان الفضائيات العربية في مصر.