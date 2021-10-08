بعد إعلانه عن إمكانية الغناء معه.. عمر كمال لحميد الشاعري: يشرفني أن تعرف اسمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان حميد الشاعري، عن محبته لأغاني المهرجانات، وقال خلال تصريحات إعلامية، إنّه يهوى هذا الفن وسماعه، ومن الممكن أن يُقدّم ديو غنائياً مع صوت قوي منهم، مثل عمر كمال.

وبدوره، أعرب مؤدي المهرجانات عمر كمال عن سعادته الغامرة بإشادة الشاعري، ورغبته في تقديم ديو غنائي معه، ووجّه رسالة له عبر “فايسبوك”.

وقال إنّه يتشرّف بكونه يعرف اسمه، أو يختاره لتقديم عمل غنائي معه، وأكّد أنّه تربّع على عرش مهنته أكثر من 30 عاماً، وأنّه تربّى على أعماله الرائعة.

ويستعد الشاعري لتسجيل ديو غنائي جديداً يجمعه بالنجم محمد منير في أغنية من ألحان فارس فهمي، وكلمات رضا المصري، وتوزيع نديم الشاعري، بعنوان “مين يستاهلك”، وهو الديو الثاني الذي يجمعهما، بعد ديو “أكيد” في العام 1986.

يُذكر أنّ آخر أعماله كان من خلال مشاركته في كليب “زحمة الأيام”، الذي جمعه بنجوم التسعينات من القرن الماضي، وهم مصطفى قمر، هشام عباس، وإيهاب توفيق، من كلمات سامح العجمي، وألحان أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعري، وإخراج ياسين حسن.