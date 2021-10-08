أحمد عز يحذّر من حساب موثق ينتحل شخصيته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعرب الممثل أحمد عز، عن استيائه بسبب انتحال شخصيته من خلال حساب موثق باسمه على “فايسبوك”.

وقال خلال تصريحات إعلامية، إنه لا يمتلك حسابات على السوشيل ميديا سوى بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وأضاف: “لا أمتلك أي حسابات على السوشيل ميديا باستثناء تويتر الذي انضممت إليه أخيراً”.

وتابع: “هناك حساب على فايسبوك موثق ويتحدث باسمي… وهو في الحقيقه غير تابع لي ولا يمت لي بصلة… وأرجو من الصحافة عدم نقل أي أخبار من هذا الحساب لأنه مزيف واتخذت إجراءات إغلاقه خلال الساعات الماضية”.

ويُذكر أنّ عز حقق نجاحات كبيرة بفيلمه “العارف”، الذي يُعرض حالياً بجميع دور العرض السينمائي. إذ تخطى حاجز الـ60 مليون جنيه في إيرادات شباك تذاكر في الموسم السينمائى الحالي، وذلك بعد عرضه يوم 14 تموز (يوليو) الماضي.

الفيلم من بطولة كارمن بصيبص، ركين سعد، أحمد فهمي، محمود حميدة، مصطفى خاطر، أحمد خالد صالح وغيرهم من النجوم… وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.