بعد مرور سنوات.. الصحافة التركية تكشف سبب انفصال كرم بورسين وسرناي ساريكايا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم تكد تهدأ الضجة التي أثيرت بين جمهور هاندا ارتشيل وسرناي ساريكايا، بسبب ارتدائهما الملابس نفسها، وزجّ اسم كرم بورسين في هذا السجال كون ساريكايا هي الحبيبة السابقة لكرم وهاندا حبيبته الحالية.

وفجرت الصحافة التركية خبراً صادماً عن سبب انتهاء علاقة الحب التي جمعت بين سيريناي وكرم لمدة 3 سنوات، وكانا يعتبران الثنائي الاشهر في تركيا

. فقد ذكرت المواقع التركية نقلاً عن مجلة “Chiecosa” الإيطالية أنّ السبب الحقيقي لانفصال ساريكايا وبورسين قبل سنوات، يعود إلى أنّ كرم عندما عرض الزواج عليها، واقفت. لكنها اشترطت توقيع وثيقة زواج لفصل الأملاك، حيث يحتفظ كل شخص بأملاكه في حال حدوث الطلاق مستقبلاً، و هذا ما أثار غضب كرم، وبعد سلسلة من الشجارات قرر الثنائي الإنفصال ودياً.

وكانت سيريناي ارتبطت بعد انفصالها عن كرم بالممثل جيم يلماز الذي يكبرها بعشرين عاماً. اما كرم فقد ارتبط بهاندا ارتشيل بعد عملهما معاً في مسلسل “أنت أطرق بابي”.