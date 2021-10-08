بوراك اوزجفيت وفهرية في أزمة بسبب طفلهما كاران

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يشعر الثنائي بوراك اوزجفيت وفهرية افجين بالقلق في الآونة الأخيرة حيال ابنهما كاران الذي لم يكمل عامه الثالث بعد.

وذكرت الصحف التركية إنّهما يعيشان أزمة البحث عن مربية تجلس مع كاران خلال فترة غيابهما عن المنزل وانشغالهما بالتصوير التي يستغرق ساعات طويلة. بوراك وفي آخر ظهور له، وعندما سئل عن أخبار أزمة المربية، قال إن فهرية مهتمة بهذه الأمور، وسيكون من الأفضل سؤالها عن ذلك”.

وبدأ الأربعاء عرض الموسم الجديد من “المؤسس عثمان”.

أما مسلسل فهرية “الب ارسلان” فيبدأ عرضه في 25 من شهر تشرين الثاني مساء كل إثنين، ونشر المنتج ايمرة كونوك “بوستر” العمل الذي يضم فهرية وباريش اورتش، أرفقه بتعليق: ” يصبح ذئب الأناضول رفيقًا للنسر السلجوقي الذي يخوض معركة شرسة”.