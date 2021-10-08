كاظم الساهر يزيّن متحف “مدام توسو”.. “لا تحرج التمثال في إحساسهِ”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت صورة ومقطع فيديو لتمثال الشمع، الذي صُنِع للفنان كاظم الساهر والموجود في متحف “مدام توسو” في دبي والذي سيتم فتح أبوابه قريباً أمام الزوّار.

وأرفق جمهور الساهر الفيديو الذي صُوِّر للتمثال بمقطع من قصيدة “قل لي ولو كذباً” للشاعر نزار قباني، والتي غناها الساهر، ويردد فيها قائلاً: “لا تحرج لا تجرح التمثال في إحساسهِ فلكم بكى في صمتهِ، تمثالُ”.

وأشاد جمهور الساهر بالتمثال، معتبرين أنه يستحق أن يكون موجوداً في هذا المتحف العريق، وطالب عدد كبير من الجمهور العراقي بإقامة تمثال له في بلده الام العراق، كونه سفير الأغنية العراقية.

كاظم الساهر، الذي يفتتح أولى سهرات أمسيات خالدة في “إكسبو 2020″، في دبي في 15 من تشرين الأول، سيكون الجمهور السعودي على موعد معه في موسم الرياض في حفل لم يحدد بعد تاريخه.