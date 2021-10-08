بشرى تعتزل السوشيال ميديا مؤقتاً.. وهكذا علَّقت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت الفنانة المصرية بشرى اعتزال السوشيال ميديا بشكلٍ كامل خلال الفترة المقبلة، مستغلةً تلف هاتفها الشخصي، والذي رفضت إصلاحه لتُجبر نفسها على عدم فتح صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، حسب قولها.

وأوضحت بشرى، عبر “انستغرام”، سبب اتخاذها هذا القرار، مؤكدةً أنَّها سئِمت كثرة الصخب المصاحب لكافة مواقع التواصل الاجتماعي؛ لذلك قررت أخذ إجازة وعدم متابعة أي أخبار أو شائعات تخصها على الإطلاق، موضحةً أنّ التعامل معها سيكون عن طريق تليفون عائلتها. وكتبت بشرى في منشور: “تعطل تليفوني وشايفة إن أحلى هدية أقدّمها لنفسي السنة دي هي إني مصلحوش في القريب العاجل، وسأكتفي بهاتف للأسرة فقط، ولا أعرف متى سأقرر شراء تليفون جديد”.

ووجهت الفنانة المصرية الشكر لأصدقائها لتهنئتها بعيد ميلادها، قائلةً: “شكراً لكل الغاليين، ومن هنَّأني بعيد ميلادي، حقيقي شعرتُ بسعادة كبيرة من الجميع، أثَّرت فيَّ تأثيراً كبيراً، وأشكر جهودكم كثيراً من كل قلبي”.

وعن طرق التواصل معها بشأن أعمالها الفنية، قالت بشرى: “أمّا بخصوص العمل فيمكن التواصل مع مكتبي أو أحد أعضاء فريق العمل الخاص بي، وأعتقد أنني أحتاج إجازة من كل أسباب الصخب حولي، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي.. إلى لقاء تقرره الأقدار”.

يُذكر أنّ بشرى، كانت قد أعلنت تضامنها الكامل مع النجمة المصرية الكبيرة يسرا، وذلك بعد أن كانت الأخيرة طرفاً في أزمة مع انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي.

ورغم عدم حديث بشرى عن ذلك التضامن بشكل مباشر، لكنّ قولها إنّها لا غنى عنها، وأنّه لا مقارنة بينها وبين مهرجانات العالم بأسره جعل من الحديث مساراً آخر، لاسيما أنّ بشرى لها منصب مسؤول في مهرجان الجونة منذ انطلاقه.