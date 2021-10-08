حكم نهائي بشأن ضم حضانة حلا الترك.. ووالديها يُعلِّقان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت محكمة بحرينية، الخميس، حكماً نهائياً بشأن حضانة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، وضمها نهائياً لوالدها المنتج البحريني محمد الترك، وسط اعتراض من والدتها منى السابر، وفرحة لوالدها الذي قال إنَّ تعب 6 سنوات في المحاكم لم يذهب هباء.

والحكم النهائي صدر عن محكمة التمييز بعدم قبول الطعن المقدّم من منى السابر على حكم ضم الحضانة، بما يعني تأييد الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بضم حضانة الفنانة الشابة حلا الترك وشقيقها لوالدهما وإسقاطها عنها.

وتعليقاً على الحكم، أوضحت ” السابر” أنّها لا تعترض على هذا الحكم، ولكنها اكتشفت أنها كانت مغفلة؛ لأنّها وضعت ثقتها في أشخاص لم يكونوا في محل هذه الثقة.

وقالت، عبر حسابها الرسمي في “سناب شات”: “الحكم أنا ما عندي اعتراض عليه. بس هما كانوا يترصدون لي من أقل كلمة بحجة إني معارضة على القانون.. والقانون لا يحمي المغفلين، وأنا طلعت مغفلة؛ لأني آمنت وصدقت وحطيت إيدي في إيد ناس ما تستحق”. وتابعت: “وأنا مو قصدي أخون الأمانة.. يعني أنا لما أكون أم بدي أصرف على أولادي وتعيشهم عيشة منيحة وما بتوصلي نفقة… “.

من جانبه، علّق المنتج البحريني محمد الترك، بنشر جزءٍ من كلام محاميه بخصوص هذا الحكم، عبر حسابه في “انستغرام”، والذي نص على الآتي: “أن الحكم المطعون عليه قد جاء صحيحاً وموافقاً لنصوص الشرع وأحكام القانون، وعلى الأخص أن محكمة الموضوع خيرت الأبناء عملاً بنص المادة (125) من قانون الأسرة، بعد أن ثبُت لديها عدم صلاحية الطاعنة للحضانة لافتقادها أهم الشروط الواجب توافرها في الحاضنة، وأهمها الأمانة والقدرة على تربية المحضون طبقاً لما ورد في نص المادة (126) من ذات القانون”.

وعقَّب والد حلا الترك: “خصوصاً بعد أن أدينت جنائياً بحكم بات ونهائي بتهمة خيانة الأمانة والاستيلاء على أموال الفنانة الشابة من دون وجه حق، مما يؤكد أنَّها لا تحرص على الحضانة بقدر حرصها على تحقيق مصالح شخصية والانتفاع من وراء امتيازات الحضانة من نفقة وجني أموال أعمال الفنانة الشابة من دون الالتزام بالإنفاق عليها، أو تلبية احتياجاتها، حسب الثابت في أوراق الدعوى”.

واختتم: “وقد قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة الكفالة”.

وترك “الترك” تعليقاً قال فيه: “الحمد الله حمداً كثيراً بعد أكثر من 6 سنوات من النزاع على حساب مصلحة الأولاد وتضييع أكثر من 6 سنوات من حياتهم لأسباب المال والشهرة حكمت المحكمة بالعدل أخيراً بعد طول انتظار وصبر. أولادي خط أحمر”.

يُذكر أنَّ الحكم الذي أصدرته محكمة التمييز بعدم قبول الطعن المقدم من والدة الفنانة الشابة حلا الترك على حكم ضم الحضانة، هو حكم بات ونهائي صادر عن أعلى درجة للمحاكم، وغير قابل للطعن عليه.

وسبق أن طعنت والدة الفنانة الشابة حلا الترك على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بضم الحضانة إلى والدهم وبكف يدها عن نفقتهم، أمام محكمة التمييز على سند من القول بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، فضلاً عن قصوره في تسبيبه وتأويله وفساده في الاستدلال وإقامة قضائه على أسباب لا تقوى لحمله؛ لمخالفته أحكام القانون والشريعة.