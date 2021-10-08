شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيل طلعت زكريا.. شارك فى "الحرافيش" وقدم دور الفتوة أمام نور الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الفنان طلعت زكريا الذى رحل عن عالمنا زى النهاردة قبل عامين، تاركًا حالة كبيرة من الحزن لمحبيه ممن آلمهم خبر وفاته، خاصة بعدما قدم أدوارًا شهيرة طالما تميز في أدائها بخفة دم وكاريزما جعلته محبوبًا لدى قطاع كبير من الجمهور ممن آمنوا بموهبته الكوميدية بصورة كبيرة إلا أنه وبعيدًا عن الكوميديا ربما لا يعرف كثيرون أنه قدم لون بعيد تمامًا عنها في بدايته.



طلعت زكريا

وذلك حينما لعب دور الفتوة الذى يتحدى عاشور الناجى خلال المسلسل الشهير "الحرافيش"، ليقدم دور بعيد تمامًا عن الكوميديا الذى اشتهر بها فيما بعد، ويصارع الفنان نور الشريف على زعامة المنطقة مثلما ظهر خلال أحداث المسلسل.



طلعت زكريا فى دور الفتوة

جدير بالذكر أن الممثل الراحل طلعت زكريا تخرج من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984 وبدأ مشواره الفني خلال مسرحية الشخص عام 1982 وقدم عدداً من الأعمال التلفزيونية والمسرحية. وفي سبتمبر 2007 أُصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة، أدت إلىلى اعتزاله العمل لفترة وجيزة، توفى في 8 أكتوبر 2019 إثر أزمة صحية، عن عمر يناهز 59 عاما، من أهم أعماله فيلم طباخ الرئيس، والسيد أبو العربي