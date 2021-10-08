شكرا لقرائتكم خبر عن ملك قورة ومحمد مهران يصوران حدوتة بعنوان "فوتوشوب" من "زى القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة ملك قورة تصوير حدوتة "فوتوشوب" من مسلسل "زى القمر" الذى يعرض حاليًا على قناة CBC، حيث انطلق التصوير أول أمس الثلاثاء، وتقوم ملك بطولة الحدوتة بمشاركة الفنان محمد مهران، وإخراج شادى أبو شادى، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى.



ملك قورة

وعرضت قناة CBC خلال الأسابيع الماضية حواديت "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، و"واحد فى المية" بطولة صابرين وإخراج أحمد شفيق، و"أنا قبلت" إخراج معتز حسام، و"عقبال عوضك" بطولة مى كساب وإخراج معتز حسام، وتعرض حالياً حدوتة "اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر وإخراج أحمد شفيق.

يذكر أن ملك قورة يعرض لها حاليًا مسلسل "إجازة مفتوحة" على قناة ON حيث تشارك في بطولته إلى جانل شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.



محمد مهران

أما محمد مهران فيعرض له حالياً فيلم "ماكو" الذى يشارك في بطولته ناهد السباعى ونيكولا معوض وعمرو وهبة وفيريال يوسف وسارة الشامى، كما ينتظر طرح فيلم "المحكمة" في موسم رأس السنة، وهو بطولة غادة عادل، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، يسرا اللوزى، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وإخراج محمد أمين