اليوم.. أكرم حسني ضيف أحمد أمين في "الفاميليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يبدأ اليوم في تمام السابعة مساء عرض أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج الفاميليا والذي يقدمه الفنان أحمد أمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"يوتيوب" و"سناب شات".

الحلقة بعنوان "أدوات التربية" وسيكون ضيفها الفنان أكرم حسني، وستتكون حلقات الموسم الرابع من 18 حلقة سيتم عرضها أسبوعيا كل يوم جمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الحلقة تطرح تساؤل "هل تعلم أن التربية لها عدة أدوات نستخدمها في كل يوم وكل موقف تربي فيه أبنائك. فما هي أدوات التربية؟ وما هو تعريف الطفل الجيد التربية؟".

البرنامج يعد أول برنامج تفاعلي من نوعية تليفزيون الواقع عن العائلة في العالم العربي، ونجح البرنامج خلال 3 مواسم سابقة أن يقدم للأسرة دليلاً يمكنهم من تحسين علاقاتهم ببعضهم البعض، من خلال مناقشة الموضوعات التي تشغل كل أفراد الأسرة المصرية والعربية على اختلاف أعمارهم والروابط التي تجمع بينهم، مقدماً بعض المعلومات والنصائح المعتمدة على بحث علمي.

وشهد الموسم الرابع منه تغييرات من حيث الشكل والمحتوى، حيث يناقش البرنامج بصورة مختلفة عما شاهدناه من قبل موضوعات قريبة تؤثر بشكل يومي على حياتنا العائلية، ويناقش تساؤلات تعمل مجتمعة على تشكيل المجتمع الذي نعيشه.

البرنامج فكرة المنتج رامي السكري ويخرجه علاء إسماعيل.