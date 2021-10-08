والدة سهير رمزي تزور قريبتها بالمنام بعد رحيلها.. هذا ما قالته عن زوج ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حلت الفنانة الكبيرة سهير رمزي، ضيفة ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc.

وقالت سهير، عن زيجتها الثامنة من علاء الشربيني بالحلقة: "بقالنا 17 سنة متجوزين، وأتمنى إننا نفضل لآخر العمر، وهو إنسان جميل أوي".

وتابعت: "لما ماما إتوفت في أوائل 2003، مكنتش أعرف علاء، وكان اللي حواليا ولاد خالي وقرايبي من ناحية الأم، وكانوا بيودوني ويروحوا ويجوا عليا، وبعد العزاء كل واحد انشغل في ظروفه وحياته الخاصة".

وأضافت: "في يوم من الأيام، لقيت واحدة من ولاد خالي بتقولي (أيوة يا ستي مين علاء بقى) ..قولتلها (مين علاء؟، أنا معرفش حد بالاسم ده)، وكان وقتها فات على وفاة والدتي دودو 6 شهور، فقالتلي (دودو جاتلي في الحلم، وقالتلي أنا زعلانة منكم، انتوا سايبين سهير لوحدها ليه، عموما أنا بعتلها علاء)، فقلتلها (والله العظيم أنا ما أعرف حد اسمه علاء خالص، ومكنش علاء موجود في الصورة وقتها خالص".

وتحدثت "سهير" خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقتها القوية بوالدتها الفنانة درية أحمد، وكيف أنها تعلقت بها بشكل قوي على مدار حياتها، فضلا عن معرفتها بوالدها الحقيقي في سن 13 عاما، ثم زيجاتها وأسباب رفضها للإنجاب.