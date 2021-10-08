نسرين طافش ناعية رابح درياسة: "صاحب رائعة نجمة قطبية التي كان لي شرف غنائها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة نسرين طافش، الفنان الجزائري الكبير رابح درياسة، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ 87 عاما.

وكتبت طافش، عبر حسابها على تويتر: "السلام والرحمة لأسطورة الفن في الجزائر الفنان القدير رابح درياسة.. صاحب الروائع كرائعة أغنية (نجمة قطبية) التي كان لي شرف غنائها.. تعازية الحارة للجزائر والله يصبر ذويه ومحبيه".

ويُعد درياسة، أحد أشهر المغنيين الجزائريين الذي تترد أغانيه على ألسنة الجزائريين، ألّف ولحن وكتب الأغاني والأناشيد الوطنية والقصائد.

درياسة لُقب بملك الأغنية البدوية، قدم عشرات الأغاني التي تحمل الطابع الشعبي البدوي، ولد في عاصمة الورود البليدة يوليو 1934، بدأ مشواره الفني عام 1953، وأصبح من رواد الأغنية الجزائرية.