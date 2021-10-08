سهير رمزي عن زواجها من فاروق الفيشاوي: "حصل طلاق ورجعنا لبعض 3 مرات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حلت الفنانة الكبيرة سهير رمزي، ضيفة ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc.

وقالت سهير، عن زيجتها السابعة من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي بالحلقة: "حصل طلاق ورجعنا لبعض 3 مرات، وفضلنا متجوزين 5 سنوات".

وأضافت: "كان فيه حب بينا، وكان الفيشاوي بيغير عليا شوية ولكن مش الغيرة اللي تضايق وتأذي، وكان في أيامه الأخيرة قبل انفصالنا بيشترط عليا إنه يكون البطل اللي قدامي وبقت المسألة صعبة شوية بينا".

وتحدثت "سهير" خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقتها القوية بوالدتها الفنانة درية أحمد، وكيف أنها تعلقت بها بشكل قوي على مدار حياتها، فضلا عن معرفتها بوالدها الحقيقي في سن 13 عاما، ثم زيجاتها وأسباب رفضها للإنجاب.