خاص بالفيديو| لو عفريت مصباح علاء الدين ظهر للفنانين هيطلبوا منه إيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- نسيم عبدالفتاح ومحمود عبدالناصر:

هل حلمت يومًا بالفانوس السحري، أو بامتلاك مصباح علاء الدين؟، أن يظهر لك حارسه مرددًا "شبيك لبيك أنا خدامك تُطلب إيه"، بالطبع توقن أن الحكاية مجرد خيال بحت لكن في سنوات طفولتنا، ربما يكون قد سيطر الأمر على تفكيرك، خاصة إذا كنت قد شاهدت أفلام الكارتون الأجنبية عن القصة، أو الأعمال السينمائية التي قُدمت في مصر، مثل:

الفانوس السحري

فيلم "الفانوس السحري" عُرض للمرة الأولى عام 1960، قصة وسيناريو وحوار أبو السعود الإبياري، إخراج فطين عبدالوهاب، بطولة الفنان إسماعيل ياسين، وفيه يجسد دور العفريت الممثل محمود فرج.

العفريت: شبيك لبيك خدامك بين ايديك تطلب إيه

إسماعيل ياسين: أطلب بوليس النجدة

العفريت: أنا عفركوش بن برتاكوش

إسماعيل: حوش يا رب حوش

العفريت: عفريت من الجن الأخضر

مازالت طريقة محمود فرج وهو ينطق يا مصطفى واحدة من أكثر الجمل التي ترسم الضحكة على وجوه محبي أفلام إسماعيل ياسين، الذي يعرض على سمعة أن ينفذ له 7 طلبات، فيطلب منه الأخير "بدلة" جديدة، وطعام و10 آلاف جنيه، فيشترط عليه العفريت أن ينفق المبلغ كاملا في 48 ساعة فقط، وإلا سيعيده لفقره مجددًا.

يا حلاوة الحب

في فيلم "يا حلاوة الحب" والذي كتبه أيضا أبو السعود الإبياري، وأخرجه حسين فوزي، وكان عرضه الأول عام 1952، تظهر قصة علاء الدين وياسمين والمصباح السحري، ضمن أوبريت "علاء الدين".

ما إن يتم القبض على علاء الدين، ويزج به في السجن، تظهر له عفريتة واحد من المصابيح التي يبيعها:

العفريتة: شبيك لبيك.. شبيك لبيك أنا خدامتك.. أنا ملك إيديك، قولي قوام تطلب إيه.. عايز إيه.

علاء الدين: عايز اطلع حالا من هنا، وتفكي يا ختي سجننا.

علاء الدين: آمنت انك عفريت هدية وأمك شيطان وأبوكي جنية، ابنيلي قصر في ألف ليلة مفيش مثاله.. تبقى واد عفريت صحيح لو تجيب ياسمين دي روحي طير على بساط الريح هات هنا بلسم جروحي.

في نهاية الأوبريت، نكتشف أن ما حدث لم يكن سوى حلم يقظة، عاشه علاء الدين، وقت مرور ياسمين الحسناء في السوق أمامه.

نجوم الفن

وعلى طريقة حلم اليقظة الذي عاشه "علاء الدين" أو محمد فوزي، سألنا عددا من النجوم، ماذا لو عثروا على مصباح علاء الدين، وكان لهم عند حارسه 3 طلبات، يا ترى ما الذي سيطلبون تحقيقه؟

جميلة عوض

قالت الفنانة جميلة عوض: "هقول للمصباح أو للمارد يرجع مكانه، وادعي ربنا يعملي اللي أنا عايزاه ومش هيبقى 3 بس".

أحمد حاتم

أما الفنان أحمد حاتم، فكانت أمنياته على النحو التالي: " ربنا يدي أهلي الصحة وربنا يديم علينا الستر، وهطلب أرقام بقى فلوس كتير عشان خلاص".

كريم عفيفي

الفنان كريم عفيفي قال "حاجات كتير أوي بس هطلب حاجات من ربنا، ربنا يخليلي ولادي مش من عفاريت خالص، لو من عفاريت هقول هات فلوس كتير جدا، هقوله نركب على البساط ونلف العالم، وتالت حاجة يجيبلي عربيات لإني بحبها جدا".

محمد ثروت

الفنان محمد ثروت الذي يجسد شخصية عفريت المصباح في مسرحية "علاء الدين" المعروض على مسرح كايرو شو، بطولة أحمد عز، اختار أن يطلب "الستر والصحة و100 ألف جنيه".

وأوضح "طلباتي لن أطلبها من العفريت، سأطلب من ربنا أن يحققها لي، العفريت مش بيحقق حاجة بقوا فقرا أوي".