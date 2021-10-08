الوفد التونسي يهنئ مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط بنجاح دورته الـ٣٧

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعرب الوفد التونسي الذي شارك بفعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ ٣٧، عن امتنانه للاحتفاء بالسينما التونسية واستضافة الوفد السينمائي الخاص بها.

وجاء ذلك في رسالة وجهها الفنان والمنتج التونسي علي الزعيم إلى رئيس مهرجان الإسكندرية الأمير أباظة، وتضمنت: "الأخ العزيز الفاضل الأمير أباظة" إنه لمن دواعي السعادة والشرف بعد عودتي مع الوفد التونسي إلى الوطن أن أتقدم إليكم بأسمى عبارات الشكر والامتنان على دعوتكم لنا لحضور فعاليات الدورة 37 لمهرجانكم العريق الذي احتفى هذه السنة بالسينما التونسية إلى جانب سينمائيات أخرى وتظاهرات عديدة أخرى أثرت المشهد السمعي البصري في مدينة الإسكندرية بالأخص و مصر و خارجها بصفة عامة".

و"أجدد لكم شكري وخالص تقديري على ما شملتمونا به وكل الوفد التونسي من حسن العناية والتبجيل بتوفير كل أسباب الراحة والتمتع بمختلف العروض والبرامج، فإني أشد على أيديكم والعاملين معكم لمواصلة هذه المهمة النبيلة خدمة السينما خاصة والثقافة عامة.. وفقكم الله وسدد خطاكم وكل عام وأنتم ومهرجان الإسكندرية السينمائي ومصر بخير" .

وأقيم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وحملت الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.