سهير رمزي تكشف سبب انفصالها عن الفنان محمود قابيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حلت الفنانة الكبيرة سهير رمزي، ضيفة ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc.

وقالت سهير، بالحلقة: "أمي كانت سيدة غيورة أوي، ودي الحاجة الوحيدة اللي ما ورثتهاش عنها، وما انفصلتش عن محمود قابيل بسبب غيرتي الزيادة عليه زي ما بيتقال".

وأضافت: "قابيل كان زيجتي الرابعة، وأنا من النوع اللي لما بلاقي واحدة بتعجب بجوزي بكون مبسوطة أوي، ومحمود قابيل.. فنان محترم ورجل مهذب جدا، وأكن له كل حب وإحترام، بس أحيانا بتلاقي الأمور صعب إننا نكمل وأنا من النوع اللي هو يا أبيض يا أسود، وفضلنا سنة متجوزين وانفصلنا عن بعض".

وتحدثت "سهير" خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقتها القوية بوالدتها الفنانة درية أحمد، وكيف أنها تعلقت بها بشكل قوي على مدار حياتها، فضلا عن معرفتها بوالدها الحقيقي في سن 13 عاما، ثم زيجاتها وأسباب رفضها للإنجاب.