ضبط طبيب مصري تزعم عصابة لسرقة عيادات زملائه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

في واقعة غريبة، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على طبيب كون وتزعم تشكيلا عصابيا لسرقة عيادات زملائه ومحتوياتها من أجهزة طبية بمحافظة قنا جنوب البلاد.

وتلقى مدير أمن قنا بلاغات متعددة بوقوع حوادث سرقة عيادات لأطباء في مدينة نجع حمادي وبطرق مختلفة سواء عبر كسر الأبواب، أو التسلل من النوافذ، أو الدخول بمفاتيح مصطنعة.

وتقدم طبيب شهير ببلاغ جديد يفيد بسرقة عيادته التي تقع أمام قسم شرطة نجع حمادي، ما دفع الأجهزة الأمنية لتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في كافة الشوارع والمحال القريبة من مقار العيادات التي تم الإبلاغ عن سرقتها لمعرفة هوية الجناه.

وعاينت أجهزة الأمن عيادة الطبيب وتبين سرقة أجهزة طبية منها تبلغ قيمتها مليون جنيه، منها جهاز أشعة لفحص نوع الجنين، كما تبين دخول اللصوص للعيادة بعد كسر بابين حديديين وباب خشبي.

وتوصلت التحريات إلى وجود بعض المسروقات داخل مستشفى خاص يديره أحد أطباء النساء في نجع حمادي، وبتفريغ كاميرات مراقبة بشوارع محيطة بعيادات أخرى تمت سرقتها تبين ارتكاب نفس الطبيب وبمساعدة آخرين لنفس الجرائم.

وألقت السلطات القبض على الطبيب أثناء محاولته الهروب واستقلال القطار بمحطة سكك حديد نجع حمادي، وذلك عقب علمه بمداهمة المستشفى الخاص وضبط المسروقات بها.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب كافة جرائم سرقة عيادات زملائه والحصول على الأجهزة الطبية الموجودة بها ونقلها لمستشفى خاص للنساء والتوليد يديره بالمدينة.