"مهنة والدتها وجدها كان يحفظ القرآن".. روبي تحتفل بعيد ميلادها الـ 40

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحل اليوم الجمعة، عيد ميلاد الفنانة رانيا محمد حسين توفيق الشهيرة بـ "روبي" الـ 40، إذ أنها من مواليد 1981، وظهرت كممثلة في البداية من خلال فيلمي "فيلم ثقافي" و"سكوت ح نصور"، لكنها نالت شهرة عارمة عندما سجلت عدة أغاني مصورة مع المخرج شريف صبري، والتي كان أولها "إنت عارف ليه"، كما أنتج لها شريف صبري كذلك فيلم "7 ورقات كوتشينة" الذي قامت ببطولته في عام 2004، ومن بعدها شاركت في أدوار البطولة بين السينما والتليفزيون، فقدمت للسينما أفلام "الوعد، الشوق، الحرامي والعبيط"، والتليفزيون "بدون ذكر أسماء، سجن النسا".

وكشفت روبي، عن مهنة والدتها ببرنامج "صاحبة السعادة"، قائلة: "والدتي كانت مدرسة تربية رياضية، وكانت صلبة وليها رهبة وجسمها ممشوق وطويلة عني، وكان صوتها عالي جدًا، وكانت بتبوظ كل أسبوع (مايك) في المدرسة لحدية صوتها".

وتابعت: "أنا كنت في مدرسة خاصة بمرحلتي الإعدادي والثانوي، وكنت بليدة في الإنجليزي، وكنت بكره المدرسة الخاصة، ولما روحت مدرسة حكومي حبيت البنات فيها، وكنت شاطرة جدا في اللغة العربية وكنت باخد الدرجات النهائية في هذه المادة، والبنات في المدارس الحكومي كانوا أشقيا أوي عن البنات في المدارس الخاصة، وأنا كنت منطوية أوي وأهلي بيهتموا بالدراسة".

وعن علاقتها بجدها، فأوضحت: "أنا عندي 7 خالات، وكنا مجتمع نسائي في العيلة، وجدي كان بيخليني أقعد جنبه أعرب الجورنال، وجدي كان حافظ القرآن كله، وكان بيخليني أعرب آيات قرآنية".

وعن بداياتها في الإعلانات، فقالت: "دخلت مجال الإعلانات وأنا في الثانوية العامة، والسبب إني كنت بكسب فلوس وأخد بيها الدروس بتاعتي، وأساعد أسرتي في المصاريف.. وكانت جارة خالتي بتشتغل كومبارس، وعرضت عليا أروح مكتب كاستينج".

وأضافت: "المخرجين الأجانب والخواجات كانوا بيصدروني بطلة للإعلان وياخدوني، لكن المخرجين المصريين كانوا بيخلوني آخر واحدة".