قبل مباراة الليلة..نبيل الحلفاوي يضع تشكيل للمنتخب الوطني أمام ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وضع الفنان نبيل الحلفاوي، تشكيل تصوري للمنتخب الوطني أمام منتخب ليبيا قبل اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "فيه شبه إجماع على ثلاثي الهجوم (صلاح- مصطفى- رمضان)، وكذلك الشناوي وأمامه (أكرم- الونش- حجازي- أيمن)".

وأضاف: "الكلام في خط الوسط.. نحتفظ بطارق وزيزو والنني للماتش هناك لما نلعب 4 3 3 وهم أيضا احتياطي هنا، ونلعب هنا بالسولية وحمدي فتحي.. مرموش بديل يلعب دور جدو أيام حسن شحاتة".

وتقام مباراة منتخب مصر ضد ليبيا، اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويسعى الفراعنة إلى تحقيق الفوز في المباراة الرسمية الأولى للجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، الذي جاء خلفًا لحسام البدري بعد التعادل أمام الجابون بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الثانية.