تعاون مع أكرم حسني.. وفاة السيناريست ياسر بدوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رحل المؤلف والسيناريست ياسر بدوي، اليوم الجمعة، عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

وأعلنت الفنانة جيهان أنور، خبر الوفاة، عبر حسابها على "فيسبوك": "الموت قريب مش بعيد، الجنة ونعيمها يا محترم يا طيب، حقيقي الطيبين مالهمش مكان في دنيتنا.. ياسر البدوي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان المؤلف الراحل ياسر بدوي، قد أجرى عملية جراحية قبل رحيله.

يذكر أن أشهر أعمال الكاتب الراحل مشاركته في كتابة عدد من البرامج التليفزيونية الكوميدية منها "ربع مشكل"، ونشرة أخبار الخامسة والعشرون التي كان يقدمها أكرم حسني وعمل معه أيضا في "حدوتة قبل النوم"، "وطني حبيبي"، و"زكي في الوزارة"، وشارك في كتابة "لمبة شو".