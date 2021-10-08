شكرا لقرائتكم خبر عن 7 دويتوهات في حياة شيرين عبد الوهاب الفنية وأولهم سبب شهرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة شيرين عبد الوهاب، بعيد ميلادها، اليوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر، وتعد من أبرز المطربات المصرية والعربية التي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وذلك لما تتمتع به شيرين عبد الوهاب من طبقة صوت نسائية ذهبية وغير منتشرة، وبمجرد سماع صوتها بالغناء تتعلق الأغنية بأذن المستمعين، كما انها تتمتع بطيبة وعفوية تظهر بها دائمًا أمام جمهورها فهى فنانة يعشقها ويحبها الجميع، وبما أن بدايتها كانت من خلال أغنية على طريقة الدويتو فنبرز من خلال هذا التقرير أبرز الأغنيات التي قدمتها على طريقة الديو.

بداية معرفة الجمهور بالنجمة شيرين عبد الوهاب ومعرفتهم بها من خلال دويتو مع النجم محمد محيى بأغنية بعنوان "بحبك" وهى الأغنية التي حققت نجاحًا كبيرًا في هذه الفترة بسبب عذوبة صوتى محمد محيى وشيرين عبد الوهاب ولجمال لحن الأغنية، والأغنية من كلمات مصطفى كامل، وألحان ميرو، وتوزيع محمد مصطفى

وقدمت شيرين عبد الوهاب بعد ذلك البوم "فرى مكس 3" الذى جمعها مع النجم تامر حسنى، لتكون بداية شهرتهم الكبيرة ونجوميتهم اللامعة، وقدموا خلال البوم أغنية أغنيتين على طريقة الديو بينهما هم "لو كنت نسيت"، والأغنية الثانية هي "لو خايفة".

وشاركت النجمة شيرين عبد الوهاب في أغنية دويتو جمعها بالنجم اللبناني فضل شاكر، من خلال أغنية "العام الجديد"، والأغنية من كلمات عبد الله السيد الهاشمى ومطلع الشمس، وألحان مروان خورى، وتوزيع بلال الزين.

وقدمت شيرين عبد الوهاب أيضا أغنية مع أمير الغناء العربى هانى شاكر، أغنية بعنوان "أنا قلبى ليك"، وكانت بمثابة مفاجأة للجمهور، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان وتوزيع محمد ضياء الدين

وشاركت النجمة شيرين عبد الوهاب النجم بهاء سلطان في أغنية جمعتهم بعنوان "بناقص حياتى معاك"، كما قدمت أغنية ديو مع المطرب حسام حبيب قبل زواجهما بعنوان "كل ما أغنى" والتي حققت نجاحا كبيرا.