شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد أحمد مظهر.. دُفعة جمال عبد الناصر وشارك بتلك الحرب قبل الالتحاق بالفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد فارس السينما الفنان الكبير أحمد مظهر، حيث إنه من مواليد 8 أكتوبر 1917، والتحق الفنان أحمد مظهر فى بداياته بالكلية الحربية عام 1938، وكان من دفعته جمال عبد الناصر، وأنور السادات، وثروت عكاشة، وكمال الدين حسين، وعبد الحكيم عامر، وشارك فى الحرب العالمية الثانية، كما أنه اشترك فى حرب فلسطين عام 1948، وانتقل إلى سلاح الفرسان، وكان ضمن الفريق المصرى للفروسية، وتم تعيينه فى منصب قائد مدرسة الفروسية بعد الثورة، وكان أحمد مظهر فى فنلندا للمشاركة فى مسابقة دولية للألعاب الأوليمبية حين تم استدعاؤه بشكل عاجل وسريع للمشاركة في ثورة 1952.

قدمه زكى طليمات فى مسرحية "الوطن" عام 1948، ثم دخل عالم الفن السينمائى من بوابة الفروسية حينما اختاره المخرج إبراهيم عز الدين ليقوم بدور في فيلم ظهور الإسلام عام 1951 م، وبعدها رشحه يوسف السباعى لبطولة فيلم "رد قلبى" عام 1952، وحقق هذا الفيلم نجاحا كبيرا، وبعدها بدأت شهرة أحمد مظهر ونجوميته.

استقال أحمد مظهر من الجيش عام 1956 برتبة عقيد وعمل سكرتيراً عاماً بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، وتفرغ عام 1958 للعمل في السينما.

ومن أشهر أدواره شخصية صلاح الدين الأيوبى، وحقق نجاحًا كبيرًا فى فيلم دعاء الكروان الذى ورغم شخصيته الجادة برع أيضا فى تجسيد الأدوار الكوميدية، ومنها أدواره فى أفلام، الجريمة الضاحكة ولصوص لكن ظرفاء، والأيدى الناعمة كما شارك فى العديد من المسلسلات التليفزيونية التاريخية والدينيةوالاجتماعية وله 10 مسرحيات، ومن أشهر أعماله التليفزيونية ضد التيار، ضمير أبلة حكمت، عصر الفرسان، وحصل على عدد من الجوائز الفنية.