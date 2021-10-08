"ليلة رعب وشقة العجمي".. أبرز تصريحات محمد هنيدي ببرنامج "معكم منى الشاذلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حل النجم محمد هنيدي، ضيفا ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المعروض عبر قناة "سي بي سي"، وكشف خلالها عدة تفاصيل في حياته الفنية والشخصية.

ونرصد لكم أبرز ما قاله هنيدي، بالحلقة في التقرير التالي:

- أول ظهور لأسرتي، كانت خلال تكريمي بمهرجان الجونة السينمائي عام 2019.

- وأنا صغير كانت أحلى حاجة إني أروح أتفسح في القناطر وجنينة الحيوانات، وكان شعري أصفر وعيني ملونة.

- كان حلمي أشتري شقة في العجمي واشتريتها في الطابق الأول بـ 10 جنيهات فقط لكتابة العقد وقسطت قيمتها.

- لا أحب أفلام الرعب، ولكني أحترم من ينفذوها، وزوجتي تحب أفلام الرعب وكنت بسيبها تتفرج عليها لوحدها.

- عن فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية": "خرجت أتمشى في العجمي والفيلم كان بيتعرض في سينما سمر مون وحفلة 9 خارجة وعمرو دياب كان عامل حفلة على البحر فيها ما لا يقل عن مليون شخص وناس خارجة من السينما وشافوني وعايزين الولد ده، ودخلت في محل واتكسر المحل والشرطة جت 4 الفجر وخرجتني".

- موقف طريف كاد يودي بحياته: "صديقي محمود عبدالغفار كان مدير سينما العجمي وقتها، وقالنا فيه فيلا في العجمي تعالوا شوفوها وكانت الساعة 1 بالليل، والفيلا ضلمة وقالنا ننط السور أنا وهو ومراتي، وبالفعل نطينا السور وبعدها فجأة النور نور، ولقينا ناس كتير بشوم، افتكرونا حرامية جايين بالليل، وربنا كرمني بواحدة ست كبيرة جت من بره وقالت يا نضري هو أنت بشوفك في التليفزيون، كنا هنموت جوا".

- عن مشهد أكشن بفيلم "فول الصين العظيم": "أنا كنت قلقان من المشهد ده من وقت قراءتي للسيناريو، ارتفعت 25 متر والقنبلة والله كانت حقيقية وحسيت بالصهد بتاعها فوق، وشعرت بالتوتر والكل بيطبطب عليا و4 كاميرات والدنيا كانت مشدودة جدا وقولت أخرج بره اللوكيشن أهدا وخرجت ومشيت بعيد والدنيا ليل وضلمة".



- ليلة رعب بشقة الزمالك: "خدت من الفرقة سلفة 600 جنيه وقولت عايز أخد شقة لوحدي في الزمالك، وكان معايا عود وطلعت أنا وأحمد عبدالله وحطينا الشنط، والمطبخ كان جمبنا، ونمنا وبعدها سمعنا حالة طبيخ كاملة في المطبخ كأن في ست بيت والحنفيات شغالة، كان ناقص نشم الريحة، وإحنا ميتين وقاعدين نبص لبعض".

و"قمنا خدنا الشنط وحالة رعب غير عادية والصوت بيعلي في المطبخ، اللي هو امشوا بقه، واتكعبلنا على السلم والعود اتكسر، ولقينا الراجل اللي سكنا، قالنا محدش قالكم، قولنا له محدش قالنا يا خويا، فطلعت مشهورة".

