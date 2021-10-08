"زيجاتها وعلاقتها بوالدها وزوج والدتها".. 13 تصريحا لـ سهير رمزي ببرنامج "السيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حلت الفنانة الكبيرة سهير رمزي، ضيفة ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc.

ونرصد لكم أبرز ما قالته سهير رمزي في الحلقة بالتقرير التالي:

- أكتر اسم بحبه سهير بنت درية.

- ماما بالنسبة ليا أمي وبنتي وتوأمي وكل حياتي.

- لما رجعنا عيشنا مع أبويا فترة قبل الطلاق للمرة الثالثة مقدرتش أقوله ليه مكنتش بتسأل عني، وهو كان جامد أوي في عواطفه، ولو كان قالي وهو عايش أبطل شغل تمثيل كنت هطلع عن طوعه.

- كانت سببا في انفصال والديها: "أنا كنت مدلعة دلع أوفر.. دخلت على أبويا ومعه واحدة في مكتبه ضربني بالقلم.. قلت هديله (زومبة) وكدبت على ماما وقلت لها (شوفته بيبوس واحدة.. وده خرب البيت)".

- عن زوج والدتها: "كنت أسجل اسمه على أنه والدي على كراسات المدرسة، كان لديه 6 أبناء، ويعاملني كابنته، كان راجل طيب أوي، وفجأة صحيت من النوم لقيت ماما انفصلت عنه وعرفت ساعتها إنه مش بابا ولا دول إخواتي".

- مش عارفة اتجوزت كام مرة، لكن كان لازم كلهم يكونوا بالحلال واللي فاكراه إنهم 8 زيجات فقط.

- اتخطبت في أول مرة وأنا عندي ١٥ سنة واتجوزت وأنا ١٦ سنة.

- والدتي جوزتني بدري عشان أبقى معاها في البيت وجنبها، ومقولش عايزة أشتغل، أو أروح ولا أجي، واشترطت على زوجي إني أتجوز في البيت، قبل ما اشتغل ممثلة.

- كانت أول جوازة لي من الملحن حلمي بكر، وكان بيحب مامتي وبتحبه، وهو الوحيد اللي وافق يُقعد في البيت ووافق على شرطها، ونعيش مع مامتي في نفس البيت.

- العصمة مكنتش في إيدي لما إتجوزت حلمي بكر زي ما بيتقال.

- الفنان السوداني إبراهيم خان مكنش زوجي، ومتجوزناش، وكل اللي بينا كان عبارة عن خطوبة فقط، وانفصلنا عن بعض ومستمرتش العلاقة بينا وقعدت 6 شهور فقط.

- زيجتي الثانية، كانت من شخصية عربية مهمة، واستمرت 4 سنوات وانفصلنا، لأنه كان لازم وقتها يسافر السعودية، وأنا كنت اشترطت عليه إني لازم أمثل، واتجوزته وأنا كنت بعمل فيلم (ثرثرة فوق النيل)، وكنت لسه جديدة في التمثيل، ومكنش عايزني أشتغل، وانفصلنا.

- ما كنتش بحب القطط، ولما جاتلي قطة واحدة، بقى عندي دلوقتي ٣٣ قطة، لأني عشرية، وهم مبوظين لي حياتي وعمري كله، ومش بقدر أسافر ولا أروح ولا أجي غير لما أكون مظبطة كل حاجة ليهم.